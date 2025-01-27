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13:03, 27 января 2025Путешествия

Стала известна судьба попавших в серьезное ДТП на Шри-Ланке россиян

Большинство пострадавших в ДТП на Шри-Ланке россиян выписали из больниц
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Saman Abesiriwardana / Globallookpress.com

Большинство российских туристов, пострадавших в серьезном ДТП на юге Шри-Ланки, выписали из больниц. О судьбе попавших в аварию соотечественников в беседе с ТАСС рассказал глава пресс-службы посольства России в республике Герман Федоров.

Как стало известно, в настоящее время на острове остается одна пострадавшая, находящаяся под наблюдением матери. «Ориентировочно 30 января они должны покинуть Шри-Ланку рейсом из Хамбантоты в Сочи», — заявил дипломат.

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Более того, по его словам, весь этот период посольство находилось в контакте с пострадавшими. Федоров поблагодарил компанию Red Wings, которая оказала поддержку в отправке сограждан на родину.

17 января автобус с российскими туристами врезался в цементовоз на Шри-Ланке. Путешественников доставили в больницу с различными травмами, водителя спасти не удалось.

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