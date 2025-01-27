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09:24, 27 января 2025Путешествия

Стюардесса в мини сделала фото у самолета и взбудоражила иностранцев

Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: @chenoatenerifa

Стюардесса зарубежной авиакомпании сделала фото в униформе у самолета и взбудоражила иностранцев. Кадры опубликованы в аккаунте @flight_attendants_lifestyle в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Бортпроводница позирует на камеру в белой рубашке и синей мини-юбке, сидя на трапе. Свой образ сотрудница перевозчика дополнила желтым шейным платком, черными туфлями на высоком каблуке и собранными в хвост волосами.

Подписчики аккаунта в комментариях под фото восхитились внешностью девушки. «Вау, такая красивая», «Притягательная», «Она очень милая», «Хорошо выглядишь», «Прекрасная», — написали они.

Ранее российская стюардесса назвала аэропорт в городе Лукла в Непале самым опасным в мире. По словам бортпроводницы, длина взлетной полосы там составляет примерно 500 метров, что значительно меньше, чем во всех других авиагаванях.

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