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16:39, 27 января 2025Путешествия

Тайка украла у россиянина сотни тысяч рублей и потратила деньги на отпуск с семьей

Тайка в Паттайе украла у россиянина 349 тысяч рублей и потратила их на отпуск
Алина Черненко

Кадр: видео Amarin TV

Жительница Таиланда на популярном курорте Паттайя украла у россиянина сотни тысяч рублей и потратила деньги на отпуск с семьей. Подробностями истории поделилось местное издание The Thaiger.

Уточняется, что кража произошла 8 января, но арестовали злоумышленницу только сейчас. 37-летний россиянин подал жалобу в полицию о том, что возле магазина товаров в районе Банг Ламунг у него похитили черную сумку, в которой лежали мобильный телефон и 120 тысяч батов (около 349 тысяч рублей) наличными.

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По словам мужчины, они с друзьями распивали спиртные напитки за столиком возле магазина, а когда компания вернулась в свое жилье, он обнаружил, что забыл сумку. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как после ухода иностранцев тайка и ее дочь, находившиеся неподалеку, сели за столик россиянина. Женщина взяла забытую сумку и спрятала ее в свой пластиковый пакет. Затем обе сели в автобус и скрылись с места происшествия.

Стражи правопорядка отследили местонахождение злоумышленницы и арестовали ее в родной провинции Самутпракан. Тайка призналась в краже и заявила, что потратила деньги на пляжный отдых. Теперь ей грозит от одного до пяти лет тюрьмы и штраф в размере от 20 до 100 тысяч батов (примерно от 58 до 291 тысячи рублей).

Ранее на другом тайском курорте, Пхукет, у российской туристки украли телефон, деньги и драгоценности. Вор залез в ее сумку, пока она гуляла по пляжу.

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