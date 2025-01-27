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08:39, 27 января 2025Экономика

Текучесть кадров в России приобрела особую форму

Kept: В России все чаще увольняются те, кто проработал в компании меньше года
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В минувшем году больше трети российских компаний столкнулись с усилением текучести кадров. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный компанией Kept.

Исследование показало, что 40 процентов работодателей заметили, что чаще стали увольняться квалифицированные сотрудники. Почти аналогичный процент констатировали аналогичную тенденцию среди обслуживающего персонала и начинающих специалистов. У руководителей и топ-менеджмента самые низкие показатели.

Кроме того, работодатели (45 процентов) пожаловались на такое явление, как джоб-хоппинг, когда из компании уходят те, кто проработал там меньше года. Особенно часто это практикуют представители рабочего и обслуживающего персонала.

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Больше 30 процентов респондентов констатировали растущий уровень текучести кадров. Кроме того, 52 процента опрошенных признались, что им сложно наладить контакт с сотрудниками, родившимися с 2000 по 2011 годы. Почти 90 процентов работодателей жалуются на «слишком высокие требования к вознаграждению при недостаточных знаниях и навыках», 82 процента — на быструю потерю интереса к работе, 56 процентов — на эмоциональную чувствительность, а еще 44 процента — клиповое мышление таких работников.

По прогнозам, в 2025 году больше 75 процентов российских компаний собираются активно набирать новых сотрудников в связи с крайне высокой текучестью кадров. По разным оценкам нехватка кадров в РФ оценивается в полтора миллиона человек.

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