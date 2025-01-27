Трамп распорядился увеличить количество арестов нелегальных мигрантов

WP: Трамп распорядился кратно увеличить количество арестов нелегальных мигрантов

Президент США Дональд Трамп распорядился кратно увеличить количество арестов нелегальных мигрантов Службой таможенного и пограничного контроля (ICE) — с нескольких сотен до полторы тысячи задержаний в сутки. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP).

Как указали источники издания, «президент разочарован результатами кампании по массовой депортации». По их словам, теперь за невыполнение нормы по арестам нелегалов руководству ICE будут грозить взыскания.

Сотрудники ICE рассказали газете, что особенно пристальное внимание миграционная служба будет уделять мигрантам, подозреваемым в совершении уголовных преступлений.

Ранее Мексика отказала США в приеме депортационного рейса, перевозившего нелегальных мигрантов.