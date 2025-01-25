Власти Мексики отказали США в приеме депортационного рейса

NBC: Власти Мексики отказали США в приеме самолета, перевозившего нелегалов

Мексика отказала Соединенным Штатам в приеме военного самолета, перевозившего нелегальных мигрантов. Об этом информирует телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Мексика в четверг отказала американскому военному самолету в разрешении на посадку, что, по крайней мере, на время нарушило планы администрации Трампа по депортации иммигрантов в страну», — отметили журналисты.

24 января два направлявшихся в Гватемалу самолета американских ВВС вывезли мигрантов из страны. При этом борт, который должен был отправиться в Мексику, не вылетел. Причина отказа властей Мексики в приеме рейса пока неизвестна.

Ранее издание The Washington Post написало, что более 730 тысяч американских школьников оказались под угрозой депортации. Эти опасения возникли после заявления администрации Дональда Трампа о том, что миграционные службы не будут обходить стороной больницы, церкви и школы.

Также ранее стало известно, что Дональд Трамп предоставил полномочия иммиграционной и таможенной полиции депортировать мигрантов, которым разрешили въезд на территорию Соединенных Штатов при бывшем американском лидере Джо Байдене.