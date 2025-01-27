Трамп восстановит на службе отказавшихся прививаться от COVID-19 военных

Трамп восстановит на службе военных, уволенных за отказ прививаться от COVID-19

Президент США Дональд Трамп собирается восстановить на службе военных, уволенных из армии за отказ прививаться от COVID-19. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на информационный бюллетень Белого дома.

Согласно указу, восстановленным будет возвращено их прежнее звание, им будет выплачена заработная плата и предоставлены льготы. Отмечается, что при администрации бывшего президента США Джо Байдена из-за отсутствущей вакцинации из армии были уволены более 8 тысяч военнослужащих.

Ранее стало известно, что после пандемии COVID-19 администрация Трампа готовит указ, приостанавливающий федеральное финансирование «рискованных и спорных» исследований вирусов, которые делают патогены более опасными или заразными. Цель указа — помешать ученым, получающим финансирование из США, проводить исследования вирусов, которые могут представлять опасность для здоровья человека.

При этом многие вирусологи утверждают, что изучение вирусов в контролируемых условиях с соответствующим регулированием необходимо для подготовки к будущим пандемиям.