Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:12, 27 января 2025Мир

Трамп восстановит на службе отказавшихся прививаться от COVID-19 военных

Трамп восстановит на службе военных, уволенных за отказ прививаться от COVID-19
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mark Schiefelbein / AP

Президент США Дональд Трамп собирается восстановить на службе военных, уволенных из армии за отказ прививаться от COVID-19. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на информационный бюллетень Белого дома.

Согласно указу, восстановленным будет возвращено их прежнее звание, им будет выплачена заработная плата и предоставлены льготы. Отмечается, что при администрации бывшего президента США Джо Байдена из-за отсутствущей вакцинации из армии были уволены более 8 тысяч военнослужащих.

Ранее стало известно, что после пандемии COVID-19 администрация Трампа готовит указ, приостанавливающий федеральное финансирование «рискованных и спорных» исследований вирусов, которые делают патогены более опасными или заразными. Цель указа — помешать ученым, получающим финансирование из США, проводить исследования вирусов, которые могут представлять опасность для здоровья человека.

При этом многие вирусологи утверждают, что изучение вирусов в контролируемых условиях с соответствующим регулированием необходимо для подготовки к будущим пандемиям.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России поддержало изменения правил призыва в армию. Кого они коснутся?

      В МИД России рассказали о возможных контактах Путина и Трампа

      Москвичка едва не осталась без кожи после приготовления ужина мужу

      Врач назвала четыре самых редких вида рака

      Трамп рассказал о сомнениях в возможности назначения Габбард на пост директора Нацразведки

      «АвтоВАЗ» объявил о выпуске Vesta с шестой передачей

      Хлои Кардашьян удивила фанатов кардинальной сменой имиджа

      Экс-полковник СБУ назвал решающее сражение на фронте

      Туристка пошла купаться на пляж в Мексике и ушла под воду на глазах матери

      В Минобороны сообщили об атаке ВСУ на российский регион

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше