Трамп решил остановить финансирование изучения опасных вирусов после пандемии COVID-19

Трамп остановит финансирование изучения опасных вирусов после пандемии COVID-19

Администрация президента США Дональда Трампа готовит указ, приостанавливающий федеральное финансирование «рискованных и спорных» исследований вирусов, которые делают патогены более опасными или заразными. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с планами президента, цель указа — помешать ученым, получающим финансирование из США, проводить исследования вирусов, которые могут представлять опасность для здоровья человека. Отмечается, что документ находится на стадии разработки.

При этом сторонники подобных исследований обращают внимание, что они помогают ученым оценить способность патогенов заражать людей и найти способы борьбы с ними. В ходе экспериментов вирус модифицируется в защищенной лаборатории, чтобы узнать, как он может быстро распространяться или уклоняться от воздействия лекарств. Многие вирусологи утверждают, что изучение вирусов в контролируемых условиях с соответствующим регулированием необходимо для подготовки к будущим пандемиям.

«Люди могут прятать головы в песок, но существует множество вирусных угроз, и вы не сможете решить эту угрозу, не понимая вирусы», — заявила иммунолог и эксперт по биобезопасности в Школе общественного здравоохранения имени Блумберга при Университете Джонса Хопкинса Джиджи Гронвалл.

Ранее Трамп подписал указ о выходе страны из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Причиной такого решения администрация американского президента назвала «неправильное отношение к пандемии COVID-19» и другие глобальные кризисы в области здравоохранения. Кроме того, в Белом доме сочли ВОЗ неспособной пойти на реформы и продемонстрировать независимость от политического влияния.