Турист нарвался на депортацию с Бали из-за одной ошибки

The Bali Sun: Туриста депортировали с Бали за восхождение на гору Агунг без гида

Немецкий турист нарвался на депортацию с индонезийского острова Бали за восхождение на гору Агунг без гида. Об этом пишет The Bali Sun.

Уточняется, что в среду, 22 января, иностранца с инициалами К.Е.С. отправили рейсом из Денпасара в Куала-Лумпур. В иммиграционной службе города Сингараджи пояснили, что немец совершил одну распространенную среди туристов ошибку — отправился в поход без проводника. По данным издания, это запрещает новый циркуляр Службы лесного хозяйства и охраны окружающей среды, который начал действовать в январе 2025 года.

Путешественника, собиравшегося совершать восхождение в одиночку, заметил местный гид. Он сразу же сообщил о нем в иммиграционную службу, которая арестовала нарушителя.

Ранее полиция выгнала россиян из комплекса апартаментов, который прозвали «русской деревней» на Бали, за неуважение к острову. Правоохранители заявили, что иностранные резиденты нарушили ограничения на застройку.