Турист отказался покупать товар у торговца на рынке в Таиланде и был жестоко избит

Daily Mail: Австралийского туриста жестоко избил торговец на рынке в Бангкоке

Австралийский турист гулял по ночному рынку в Бангкоке, Таиланд, и был жестоко избит за отказ купить товар у уличного торговца. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 26 декабря на рынке Palladium. Наим Хасан Анту и Сунайна Мандипа из Сиднея прогуливались возле прилавков и рассматривали вещи. Поскольку нужного размера не оказалось в наличии, они решили осмотреть и другие прилавки. Однако продавцу это не понравилось — он начал требовать деньги у женщины.

«Он кричал, что индийцам вообще не разрешено находиться в Таиланде. Я объяснила, что я австралийка, и это, похоже, еще больше его разозлило», — рассказала Мандипа.

Тогда муж решил вступиться за нее и попросил торговца успокоиться. Однако тот схватил в руки металлический предмет и несколько раз ударил туриста по голове и груди. В результате у Анту пошла кровь из раны. Мандипа вызвала скорую, но в больнице потребовали оплатить все расходы на лечение заранее (500 австралийских долларов — 30,5 тысячи рублей).

Паре пришлось экстренно искать новую клинику. Там пострадавшему наложили множество швов.

Охранники ночного рынка не стали сотрудничать с полицией и отказались предоставить записи с камер наблюдения. Более того, по словам правоохранителей, расизм в отношении австралийцев не является незаконным.

Ранее на Пхукете турист затеял массовую драку на улице и попал на видео. Он подошел к местному жителю, который держал плакат для привлечения клиентов, и без причин напал на него.