Турция захотела стать посредником в переговорах по Украине

Турция заявила, что готова выступить посредником в переговорах России и Украины

Турецкая сторона заявлет о готовности выступить посредником в переговорах России и Украины, о чем уже уведомила стороны конфликта и западные страны. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник в Анкаре сообщает РИА Новости.

«Мы заявили всем сторонам конфликта, в том числе, в разговоре с нашими западными партнерами, что готовы к посредничеству», — заявил источник, добавив, что «ничего конкретного» Анкара пока не предлагает.

Собеседник агентства подчеркнул, что сообщения в СМИ о якобы готовящихся переговорах президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Турции являются слухами.

Ранее турецкая газета Hürriyet сообщила, что переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле-мае текущего года.