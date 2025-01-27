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08:58, 27 января 2025Мир

В Турции раскрыли возможные сроки начала переговоров по Украине

Hürriyet: Переговоры по Украине могут начаться в апреле-мае
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине могут начаться в апреле-мае этого года, а до этого им, вероятно, будет предшествовать встреча российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает турецкая газета Hürriyet.

«Итак, будут ли переговоры? (...) Ожидается, что переговоры начнутся в апреле-мае. Сначала будет объявлено прекращение огня. Затем начнутся мирные переговоры», — отмечается в материале издания.

При этом уточняется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может сыграть важную посредническую роль в начале переговорного процесса, так как он имеет контакты со всеми сторонами. Предполагается, что некая «дорожная карта» может уже прорабатываться.

Ранее газета The Independent сообщала, что Трамп намерен закончить конфликт на территории Украины к весне. Как рассказал источник издания, важным в ситуации является присутствие главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии на инаугурации Трампа, что якобы является демонстрацией намерения президента США обеспечить для Украины выгодную сделку.

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