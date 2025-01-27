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18:53, 27 января 2025Путешествия

У россиян появилось новое круглогодичное направление отдыха

РСТ: Россияне стали чаще отдыхать в Белоруссии зимой
Алина Черненко

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Российские туристы стали чаще ездить в Белоруссию зимой. О том, что у соотечественников появилось новое круглогодичное направление отдыха, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Коммерческий директор компании «Алеан» Оксана Булах рассказала, что спрос на экскурсионные туры в эту страну бывшего СССР в новогодние каникулы вырос в два раза. Более того, в период после праздников до февраля отмечается трехкратный прирост относительно аналогичного периода 2024 года. А темпы бронирования отдыха на весну и лето выше на 15 процентов, добавила Булах.

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В пресс-службе туроператора «РЖД Тур», в свою очередь, отметили, что Белоруссия пользуется повышенным спросом у туристов круглый год. Так, все билеты на круизный поезд «Белорусский вояж» на новогодние праздники были проданы еще в ноябре, а сейчас клиенты активно бронируют туры на июль.

Ранее российский турист побывал в дорогом отеле Минска и рассказал, чем там кормят в ресторане. Свои впечатления он описал фразой «поехал бы сюда только ради завтрака».

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