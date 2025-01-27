Mash: Украинские мошенники стали присылать россиянам деньги, чтобы шантажировать

Украинские мошенники придумали новую «схему», в ходе которой присылают гражданам России деньги. Об этом пишет издание Mash.

В комментариях к переводу мошенники пишут благодарность за якобы помощь Вооруженным силам Украины. После этого они делают скриншот оповещения о переводе денег и обещают получателю отправить снимок в ФСБ, угрожая уголовным делом за финпомощь. Издание призывает не верить мошенникам.

Ранее мужчина заставил позвонившего ему мошенника с Украины признать Крым российским под запись. Он понял, что ему звонят аферисты, посмотрев на регион, из которого ему пришел звонок.