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23:31, 27 января 2025Бывший СССР

Украинский пленный рассказал о масштабах дезертирства в ВСУ

РИА Новости: 10 колумбийских наемников и темнокожий дезертировали из ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Десять колумбийцев и один темнокожий наемник дезертировали из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), позднее их поймали и снова отправили на поле боя. О масштабах дезертирства рассказал украинский пленный Дмитрий Какойло в беседе с РИА Новости.

Пленный отметил, что видел в лагере резервного батальона колумбийцев и темнокожего наемника. Боец подчеркнул, что иностранцы служили в обычных частях, а не иностранном легионе.

«Без понятия, с какого они направления. Ждали в резервном батальоне оправдания за самовольное оставление части или еще что-то. Негр ездил на лечение в госпиталь, потом вернулся назад. Жили, кушали, когда я уезжал в 110-ю бригаду», — рассказал Какойло.

Ранее стало известно, что из элитной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», бойцы которой проходили обучение во Франции, дезертировали около 1,7 тысячи человек. Как сообщалось, создание подразделения было пиаром. Уточнялось, что в бригаду набирали немотивированных солдат, в том числе ограниченно годных.

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