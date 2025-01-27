РИА Новости: 10 колумбийских наемников и темнокожий дезертировали из ВСУ

Десять колумбийцев и один темнокожий наемник дезертировали из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ), позднее их поймали и снова отправили на поле боя. О масштабах дезертирства рассказал украинский пленный Дмитрий Какойло в беседе с РИА Новости.

Пленный отметил, что видел в лагере резервного батальона колумбийцев и темнокожего наемника. Боец подчеркнул, что иностранцы служили в обычных частях, а не иностранном легионе.

«Без понятия, с какого они направления. Ждали в резервном батальоне оправдания за самовольное оставление части или еще что-то. Негр ездил на лечение в госпиталь, потом вернулся назад. Жили, кушали, когда я уезжал в 110-ю бригаду», — рассказал Какойло.

Ранее стало известно, что из элитной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская», бойцы которой проходили обучение во Франции, дезертировали около 1,7 тысячи человек. Как сообщалось, создание подразделения было пиаром. Уточнялось, что в бригаду набирали немотивированных солдат, в том числе ограниченно годных.