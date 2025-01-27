Укрепление курса рубля объяснили

Экономист Ордов: Укрепление рубля может быть реакцией на его излишнее ослабление

На укрепление курса российской валюты ниже отметки 97 рублей за доллар впервые с ноября повлияло сразу несколько факторов, считает директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

«Укрепление рубля может быть отчасти связано с тем, что Центральный банк изменил методику расчета и так или иначе сделал более демократичными условия на российском валютном рынке, снизив определенные препоны. В настоящее время, я так понимаю, валютные интервенции тоже показали свою эффективность. Пока что это может быть некой такой ответной реакцией на перепроданность рубля, то есть его излишнего ослабления на фоне негативных ожиданий от санкций по отношению к "Газпромбанку". Мы видим, что в этом не проявился существенный дефицит валюты», — объяснил он.

Тем не менее, у нас продолжаются негативные новости относительно инфляции и негативные мировые новости относительно наших привычных товаров экспорта, в частности ожидание снижения цен на нефть. Это, конечно, все будет оказывать дополнительное влияние на рубль. В настоящее время тоже происходит выплата дивидендов, закрытие прошлого года, что формирует некий дополнительный спрос на рубли, а не на валюту Константин Ордов экономист

Также экономист отметил, что пока дефицита валюты на российском рынке не предвидится, за счет этого курс рубля пока не будет расти. Однако на стабильность российской валюты могут повлиять другие факторы, добавил он.

«Дальнейшие ожидания относительно денежно-кредитной, относительно инфляционных процессов могут быть пока не в пользу рубля», — добавил экономист.

27 января курс доллара на торгах опустился ниже отметки 97 рублей. Курс евро также падал ниже 102 рублей.