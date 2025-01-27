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14:11, 27 января 2025Экономика

Курс доллара опустился ниже 97 рублей

Курс доллара на бирже опустился до 96,6 рубля
Вячеслав Агапов

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Курс доллара на бирже в понедельник, 27 января, опустился ниже 97 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным площадки, торги стартовали при стоимости американской валюты в 98,04 рубля. На минимуме цены падали до отметки в 96,6 рубля. Позднее курс скорректировался до уровня в 97,1 рубля, потеряв с момента открытия порядка процента.

Курс евро также идет вниз — торги стартовали с отметки в 102,6 рубля, после чего валюта подешевела более чем на 0,7 процента, На минимуме цена падала до уровня в 101,9 рубля.

Дешевеет и юань — согласно данным Московской Биржи, с утра его стоимость опустилась с 13,52 до 13,35 рубля.

По мнению эксперта «БКС Экспресс» Дмитрия Бабина, укрепление национальной валюты связано с «ожиданиями начала улучшения для России геополитической ситуации». Показатели рубля будут «то усиливаться, то слабеть в зависимости от изменения новостного фона.

Участники рынка отмечают, что рубль стал дорожать благодаря сезонному фактору. Активность импортеров остается низкой, а спрос на валюту — минимальным, пояснил руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Одновременно экспортеры стали продавать больше валюты на фоне приближения периода налоговых выплат, а спрос на рубль разогнали ожидания снижения геополитической напряженности и сохранения высокой ключевой ставки, добавил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

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