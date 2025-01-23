Укрепление рубля в январе объяснили

«Ъ»: Рубль укрепился из-за слабого спроса на валюту и налогового периода

Центробанк (ЦБ) РФ понизил официальный курс доллара на 23 января до 98,28 рубля. Укрепление отечественной валюты объяснили опрошенные «Коммерсантом» участники рынка.

По словам экспертов, рубль стал дорожать благодаря сезонному фактору. Активность импортеров в начале года остается традиционно низкой, спрос на валюту минимальный, пояснил руководитель направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимир Евстифеев. Вместе с тем экспортеры стали продавать больше валюты на фоне приближения периода налоговых выплат. Дополнительно спрос на рубль разогнали ожидания снижения геополитической напряженности и сохранения высокой ключевой ставки, добавил управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Еще одним фактором укрепления рубля стали события на мировом рыке: ранее доллар дорожал на фоне заявлений президента США Дональда Трампа, однако он отложил введение торговых пошлин, и инвесторы пересмотрели свои ожидания, отметил начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

Российская валюта может вырасти еще сильнее и при этом избежать коррекции после празднования Нового года в Китае, но большого потенциала у нее нет. Дополнительные риски для курса несут снижение цен на нефть вместе с недавними ограничениями против добычи и продажи российских энергоресурсов, а также слабые показатели экспорта, предупредил Естифеев.

22 января курс доллара на российском межбанковском рынке опускался ниже 97 рублей впервые с 12 ноября 2024 года. Американская валюта теряла на торгах около трех процентов, опускаясь до 96,5 рубля. Накануне доллар опустился ниже 100 рублей сначала на внебиржевых торгах, а затем курс на уровне 99,93 установил и Банк России.