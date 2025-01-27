Экс-депутат Рады Ляшко нецензурно высказался о покупающих Bentley украинцах

Покупающие роскошные автомобили класса «люкс» вместо приобретения машин для Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинцы являются «пидорасами». Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Те, кто покупает новые авто Bentley вместо того, чтобы пикапы купить и отправить на фронт. Вы точно понимаете, что происходит в этой стране? Пидорасы», — нецензурно высказался экс-депутат Рады. Политик возмутился данными ассоциации «Укравтопром», что в 2024 году украинцы потратили 125 миллиардов гривен (275 миллиардов рублей) на покупку новых автомобилей. Это на 18 процентов больше, чем в 2023 году.

Ляшко возглавляет «Радикальную партию» с 2011 года, а также был депутатом Рады с 2006 по 2019 год. Политик был уличен украинскими СМИ в гомосексуализме (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ) и участвовал в скандалах из-за обвинений в свой адрес.

Ранее бойцы ВСУ описали ситуацию в новых бригадах словами «нам срака». По их словам, в настоящее время бригады собирают без «боевого скелета», который бы помогал неопытным военным эффективнее встраиваться в подразделения.