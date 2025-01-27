Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:24, 27 января 2025Бывший СССР

Уличенный в гомосексуализме экс-депутат Рады высказался об украинских «пидорасах»

Экс-депутат Рады Ляшко нецензурно высказался о покупающих Bentley украинцах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Nazar Furyk / ZumaPress.com / Globallookpress.com

Покупающие роскошные автомобили класса «люкс» вместо приобретения машин для Вооруженных сил Украины (ВСУ) украинцы являются «пидорасами». Об этом заявил бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Ляшко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Те, кто покупает новые авто Bentley вместо того, чтобы пикапы купить и отправить на фронт. Вы точно понимаете, что происходит в этой стране? Пидорасы», — нецензурно высказался экс-депутат Рады. Политик возмутился данными ассоциации «Укравтопром», что в 2024 году украинцы потратили 125 миллиардов гривен (275 миллиардов рублей) на покупку новых автомобилей. Это на 18 процентов больше, чем в 2023 году.

Ляшко возглавляет «Радикальную партию» с 2011 года, а также был депутатом Рады с 2006 по 2019 год. Политик был уличен украинскими СМИ в гомосексуализме (международное общественное движение ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) признано экстремистским и запрещено в РФ) и участвовал в скандалах из-за обвинений в свой адрес.

Ранее бойцы ВСУ описали ситуацию в новых бригадах словами «нам срака». По их словам, в настоящее время бригады собирают без «боевого скелета», который бы помогал неопытным военным эффективнее встраиваться в подразделения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Правительство России поддержало изменения правил призыва в армию. Кого они коснутся?

      ФСБ вскрыла сеть подпольных оружейных мастерских в российском регионе

      Бывшего футболиста сборной Бельгии арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков

      Россиян призвали не растирать детей спиртом

      Бывшего мэра российского города осудили на шесть лет за превышение полномочий

      Немецкие власти захотели укрепить демократию бесплатным пивом

      Уличенный в гомосексуализме экс-депутат Рады высказался об украинских «пидорасах»

      Брэда Питта заметили с седой бородой спустя месяц после развода с Анджелиной Джоли

      В США усомнились в способности Трампа завершить конфликт на Украине

      Черчесов высказался об уходе из сборной Казахстана

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше