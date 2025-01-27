Украинские военные сообщили об отсутствии боевого скелета в новых бригадах ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) при формировании новых бригад из мобилизованных одной из ключевых проблем является отсутствие подготовленных военнослужащих. Об этом сообщает издание Hromadske со ссылкой на офицера украинской армии.

По его словам, в настоящее время бригады собирают без «боевого скелета», который бы помогал неопытным военным эффективнее встраиваться в подразделения.

«К примеру, к 30 видавшим виды ребятам из роты вливаются новые люди, которые уже могут что-то объяснить. А здесь все новые. Они друг на друга смотрят — луп-луп, луп-луп. Друг с другом поговорили: "Все, нам срака". Развернулись и ушли. И что ты им скажешь, что ты им сделаешь?» — объяснил собеседник издания.

Ранее стало известно, что из элитной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» дезертировали около 1,7 тысячи человек. Об этом рассказал пленный командир разведывательного взвода подразделения.