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14:35, 27 января 2025Культура

Умер актер и телеведущий Игорь Янковский. Он боролся с раком

Актер и основатель АКАР Игорь Янковский умер от цирроза печени
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Умер артист и один из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Игорь Янковский, представитель легендарной актерской династии. Последние годы он страдал от онкологического заболевания.

Племяннику актера Олега Янковского было 73 года.

Игорь Янковский — сын народного артиста СССР Ростислава Янковского и племянник актера Олега Янковского. Наибольшую известность артист получил после съемок в фильме «Приключения принца Флоризеля» 1981 года. В последующие годы он продолжал сниматься в кино и на телевидении, был ведущим программы «Алчность» на НТВ.

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

Янковский был женат на немке Эвелин Мотл, с которой познакомился на курорте в Сочи. У супругов двое детей — дочь Анна-Мария и сын Денис.

Актер Игорь Ростиславович Янковский с дочкой Настей.

Актер Игорь Ростиславович Янковский с дочкой Настей. . Фото: Галина Кмит / РИА Новости

Янковский боролся с онкологическим заболеванием

По данным Telegram-канала Shot, предварительно, причиной смерти Янковского стало онкологическое заболевание, с которым он боролся последние годы. Несколько дней назад его госпитализировали в одну из больниц в тяжелом состоянии.

В свою очередь, Telegram-канал Mash утверждает, что предварительной причиной смерти актера стали осложнения на фоне цирроза печени. Кроме того, у него были двусторонняя пневмония, отек легких и мозга. По данным журналистов, актера госпитализировали 8 января, он скончался в реанимации 26 января.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Актер был одним из основателей АКАР

Янковский является одним из основателей Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР). С 1996 года он был президентом Международного фестиваля рекламы, а в 2004-м выступил соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель». В том же году Янковский возглавил АКАР.

Фото: Христофоров Валерий / Фотохроника ТАСС

Игорь Янковский родился в 1951 году. Он окончил театральное училище имени Бориса Щукина в 1974-м, до 1992 года работал в Московском драматическом театре на Малой Бронной. Также Янковский снимался в кино и сериалах, в частности «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1975) и телефильме «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» («Приключения принца Флоризеля», 1981 год). Был ведущим программы «Алчность» на НТВ.

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