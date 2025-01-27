Актер Янковский умер после тяжелой болезни

Актер и племянник Олега Янковского Игорь ушел из жизни после болезни

Умер артист и медиаменеджер Игорь Янковский, представитель легендарной актерской династии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Племяннику великого Олега Янковского было 73 года. Как сообщает источник, на днях его госпитализировали в тяжелом состоянии, он был дезориентирован. Предварительной причиной смерти назван цирроз печени. Известно, что в последние годы Игорь Ростиславович страдал от онкологического заболевания.

Наибольшую известность артист получил после съемок в фильме «Приключения принца Флоризеля» 1981 года. Он продолжал сниматься в кино и на телевидении, пока состояние его здоровья не ухудшилось.

Ранее стало известно, что ушел из жизни актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко.