Умер актер сериала «Папины дочки»

Ушел из жизни актер сериалов «Папины дочки» и «След» Игорь Ромащенко

Ушел из жизни актер и режиссер Игорь Ромащенко, известный по ролям в сериалах «Папины дочки» и «След». Об этом сообщает газета «Аргументы и факты» со ссылкой на друга и коллегу артиста Павла Чернявского.

Ромащенко не стало в возрасте 59 лет. На его счету более ста фильмов и сериалов, а также участие в постановках московского театра «Сатирикон» имени Аркадия Райкина. В 2014 году серия «Дело живодеров» телепрограммы «Следствие вели», над которой работал режиссер, стала лауреатом премии ТЭФИ в номинации «Публицистическая программа "Человек и право"».

Ранее стало известно, что звезда фильма «Кончится лето» с Юрой Борисовым Вячеслав Югов ушел из жизни после продолжительной болезни. Во время съемок картины Югову несколько раз становилось плохо прямо на съемочной площадке, но он завершил работу в киноленте, которая выйдет в прокат в конце февраля.

