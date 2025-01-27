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11:55, 27 января 2025Россия

Уничтожение фрагмента беспилотника ВСУ в российском регионе сняли на видео

МЧС Курской области показало кадры уничтожения фрагмента беспилотника ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры уничтожения неразорвавшегося фрагмента беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Их публикует управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

На кадрах видна работа сотрудников МЧС в спецодежде. Уничтожение фрагмента БПЛА происходит в лесистой местности рядом с водоемом. Фрагмент дрона уничтожили специалисты сводного пиротехнического отряда. В МЧС подчеркнули, что все работы в Курской области проводятся в рамках режима контртеррористической операции.

«Всего же за все время пиротехники совершили порядка 250 выездов, обезвредив про этом более 1900 боеприпасов», — отчитались в министерстве.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения замаскированного блиндажа ВСУ в Курской области. На видеозаписи можно увидеть замаскированное ветками укрытие противника, находящееся около частных домов. Затем на видео демонстрируется подрыв блиндажа.

ЖЗЛ
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