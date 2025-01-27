В Белоруссии установили сотни участников акций протеста против выборов

СК Белоруссии установил 365 участников акций протеста против выборов президента

Следственный комитет (СК) Белоруссии установил 365 участников акций протеста против прошедших 26 января в стране выборов президента. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Для имитации поддержки экстремистских ячеек, находящихся в бегах, в различных странах были организованы малочисленные уличные акции», — подчеркивается в сообщении.

СК Белоруссии выявил сотни участников акций оппозиции в различных странах. В частности, больше всего участников акции было идентифицировано в Варшаве (203 человека), также были установлены личности 39 человек в Нью-Йорке и 29 — в Вильнюсе. Ведомство подчеркнуло, что целью акции была дискредитация Белоруссии на международной арене.

Ранее Великобритания ввела санкции против главы белорусского ЦИК Игоря Карпенко и еще нескольких физлиц. Под ограничения попали начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич.