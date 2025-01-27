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19:50, 27 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии установили сотни участников акций протеста против выборов

СК Белоруссии установил 365 участников акций протеста против выборов президента
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПротесты в Белоруссии

Фото: Marek Antoni Iwanczuk / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Следственный комитет (СК) Белоруссии установил 365 участников акций протеста против прошедших 26 января в стране выборов президента. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Для имитации поддержки экстремистских ячеек, находящихся в бегах, в различных странах были организованы малочисленные уличные акции», — подчеркивается в сообщении.

СК Белоруссии выявил сотни участников акций оппозиции в различных странах. В частности, больше всего участников акции было идентифицировано в Варшаве (203 человека), также были установлены личности 39 человек в Нью-Йорке и 29 — в Вильнюсе. Ведомство подчеркнуло, что целью акции была дискредитация Белоруссии на международной арене.

Ранее Великобритания ввела санкции против главы белорусского ЦИК Игоря Карпенко и еще нескольких физлиц. Под ограничения попали начальник главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич.

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