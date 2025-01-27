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20:02, 27 января 2025Бывший СССР

В Белоруссии заявили о контактах с США и Украиной

Пресс-секретарь Лукашенко: Белоруссия поддерживает контакты с США и Украиной
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Sergei Grits / AP

Белоруссия поддерживает контакты с США по линии отдельных служб. Об этом заявил пресс-секретарь президента республики Александра Лукашенко Наталья Эсмонт, передает РИА Новости.

По ее словам, в Москве знают об этих контактах между Минском и Вашингтоном. Так Эйсмонт ответила на вопрос об освобождении американской гражданки Анастасии Нюхфер из тюрьмы в Белоруссии.

Пресс-секретарь добавила, что Минск поддерживает контакты с Укариной. Эйсмонт уточнила, что это происходит по вопросам обмена пленными.

26 января госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Белоруссия выпустила на свободу американскую гражданку Анастасию Нюхфер. Она была задержана в период президентства Джо Байдена.

Ранее Следственный комитет (СК) Белоруссии установил личности 365 участников акций протеста против выборов президента республики, прошедших 26 января. «Для имитации поддержки экстремистских ячеек, находящихся в бегах, в различных странах были организованы малочисленные уличные акции», — говорится в сообщении ведомства.

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