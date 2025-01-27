В Европарламенте сочли абсурдным приглашение Зеленского в Освенцим

Депутат Европарламента Мариани счел абсурдным приглашение Зеленского в Освенцим

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани прокомментировал приглашение президента Украины Владимира Зеленского на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского лагеря Освенцим (Аушвиц), указав на его абсурдность. Пост об этом политик выложил в социальной сети X.

Политик привел в публикации биографическую справку, где указано, что нацист Степан Бандера официально признан национальным героем Украины, несмотря на помощь «Третьему рейху в окончательном решении еврейского вопроса» и участие в Волынской резне.

«Зеленский, который реабилитирует друзей Бандеры, будет приглашен на церемонии [в честь] освобождения Освенцима, в то время как участие русских тщательно запрещено. Без комментариев», — написал Мариани.

26 января стало известно, что российские дипломаты не поедут в Польшу на мероприятия по случаю 80-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.

27 января 1945 года Красная армия освободила Аушвиц-Биркенау. В период с 1941 по 1945 год там лишили жизни около 1,4 миллиона человек, из которых примерно 1,1 миллиона были евреями.

В 1943 году боевики запрещенной в России экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) по приказу своего руководства совершали массовые убийства этнических поляков в регионе. По различным оценкам, жертвами так называемой Волынской резни стали от 30 до 100 тысяч человек. Одним из лидеров ОУН был Степан Бандера.