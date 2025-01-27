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15:07, 27 января 2025Россия

В Госдуме призвали создать единый реестр народных целителей

Депутат Госдумы Тумусов призвал создать единый реестр народных лекарей в России
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В России необходимо создать единый реестр народных целителей, считает первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья, глава экспертного совета при комитете по народной медицине Федот Тумусов. Его слова приводит RTVI.

«Я за то, чтобы был общий реестр — и в регионах, и на федеральном уровне. Это бы позволило исключить всяких разных шарлатанов, которых очень много, которые наносят вред», — сказал парламентарий.

При этом, согласно действующему законодательству об основах охраны здоровья граждан, в России разрешения на занятия нетрадиционной медициной, дают региональные министерства здравоохранения, напомнил Тумусов. Он добавил, что федеральный реестр должен быть открытым, чтобы пациенты народных целителей могли удостовериться в наличии у них лицензии.

27 января стало известно, что в Башкирии появился первый в России реестр, в который внесены специалисты народной медицины. В опубликованном местным Минздравом списке пока числятся семь «специалистов» различных направлений, которые занимаются акупунктурой, ароматерапией, йоготерапией, траволечением, костоправством и другими методами народной медицины. В реестре названы их ФИО, а также место их деятельности и срок действия разрешений на работу.

ЖЗЛ
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