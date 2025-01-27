В Грузии возобновились акции протеста

В Тбилиси и крупных городах Грузии возобновились акции протеста

В Грузии возобновились антиправительственные акции протеста. Об этом сообщает ТАСС.

В Тбилиси, а также в ряде крупных городов страны митингующие вышли на улицы. Они требуют назначения новых выборов и освобождения сторонников, задержанных в ходе прошлых акций.

Протесты в Грузии начались в Тбилиси 28 ноября 2024 года. Причиной стало объявление премьер-министром Ираклием Кобахидзе, что власти замораживают процесс открытия переговоров о вступлении в Евросоюз.

11 января бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила сторонникам, что собирается вырвать страну из когтей России при помощи стран Запада. Она также призвала своих сторонников продолжать уличные протесты в стране, чтобы их видели за границей.