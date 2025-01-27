Буданов: Существование Украины окажется под угрозой, если не начать переговоры

Существование Украины может оказаться под угрозой, если Киев и Москва не начнут переговоры до лета 2025 года. Об этом заявил глава Государственного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит «Украинская Правда».

По данным издания, недавно в Верховной Раде состоялась закрытая встреча, в рамках которой руководители парламента и его фракций пригласили к себе командование сил обороны, чтобы понять реальное положение дел в конфликте.

По словам одного из участников встречи, больше всего ему запомнился ответ Буданова на вопрос, сколько у Киева осталось времени. «И Кирилл со своей холодной улыбкой говорит: "Если до лета не будет серьезных переговоров, то дальше могут запуститься очень опасные процессы для самого существования Украины"», — сказал источник издания.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не запрещал себе переговоры с Россией. По его словам, своим запретом он остановил теневые попытки переговоров с Москвой для других украинских политиков.