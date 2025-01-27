В Индии заявили о готовности провести встречу Путина и Трампа по Украине

Посол Кумар: Индия готова содействовать встрече Путина и Трампа по Украине

Индия готова содействовать организации встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил посол Индии в России Винай Кумар на полях российско-индийской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Индия готова содействовать этому процессу, если понадобится», — ответил посол на вопрос журналиста, готов ли Нью-Дели предоставить площадку для возможной встречи Путина и Трампа.

Кумар также подчеркнул, что Индия заинтересована в нормализации российско-американских отношений. По его мнению, диалог «между такими ключевыми игроками на мировой арене необходим».

Ранее Кумар сообщил, что Путин посетит Индию в 2025 году по приглашению премьер-министра страны Нарендры Моди. Он отметил, что о сроках визита говорить пока рано, но пообещал, что детали станут известны позже.