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16:09, 27 января 2025Мир

В Калифорнии оценили шансы на выход из США

Инициатор петиции за выход Калифорнии Эванс: Сейчас лучшее время для Calexit
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Маркус Эванс

Маркус Эванс. Кадр: Far Khorasani / YouTube

Шансы Калифорнии выйти из США сейчас намного больше, чем в 2016 году, когда американский лидер Дональд Трамп впервые победил на выборах. Такое мнение выразил инициатор петиции за отделение штата под названием Calexit Маркус Эванс, его слова передает телеканал CBS News.

«Сейчас лучшее время для того, чтобы осуществить Calexit. Сейчас у нас более благоприятные для этого условия, чем в 2016 году», — отметил он.

Эванс пояснил, что шансы на выход Калифорнии из США «сейчас выше», так как Трамп вновь занял пост президента уже после преодоления двух импичментов в первый срок и судебных дел на федеральном уровне, которых еще не было в 2016 году.

Ранее в Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США под названием Calexit сразу после того, как петиция получила официальную регистрацию. При этом для выдвижения инициативы на референдум она должна собрать более 50 процентов подписей от общего числа избирателей.

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