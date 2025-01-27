Калифорния захотела отделиться от США

NYP: В Калифорнии начался сбор подписей за выход из США

В Калифорнии начался сбор подписей за выход из состава США под названием Calexit сразу после того, как петиция получила официальную регистрацию. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

«В случае принятия предлагаемая мера — Calexit, отсылка к голосованию по Brexit в Великобритании, — будет вынесена на голосование в 2028 году и поставит перед избирателями вопрос: должна ли Калифорния выйти из состава Соединенных Штатов и стать свободной и независимой страной», — отмечается в материале издания.

При этом для выдвижения инициативы на референдум она должна собрать более 50 процентов подписей от общего числа избирателей. В случае даже если большинство проголосует за выход из США, то сначала будет созвана специальная комиссия, которая проанализирует последствия подобного решения и опубликует официальный отчет.

Мощный пожар в престижном районе Пасифик Палисейдс вспыхнул утром во вторник, 7 января. Огонь быстро распространился из-за сильного ветра и засухи. Бывший президент США Джо Байден объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия, в то время как вступивший в должность новый американский лидер Дональд Трамп раскритиковал политику местных властей. Общий объем возгораний обошел площадь Лихтенштейна.