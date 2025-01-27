В Кремле порассуждали о возможном размере ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рассуждая о возможном размере ущерба от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, призвал дождаться полного освобождения российского региона, передает РБК.
Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал решение временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна о взыскании с министра, который дал оценку ущерба — 750 миллиардов рублей.
По мнению Пескова, пока не представляется возможным подсчитать достоверные цифры, поскольку украинские формирования остаются на территории Курской области.
«Это прерогатива руководителя региона, и он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам», — отметил он.
До этого Хинштейн отчитал курского министра Алексея Карнаушко за озвученный ущерб от действий ВСУ.
Кроме того, Карнаушко счел обстановку в Курской области стабильно-напряженной.