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12:19, 27 января 2025Россия

В Кремле порассуждали о возможном размере ущерба от вторжения ВСУ в Курскую область

Песков призвал дождаться освобождения Курской области от ВСУ и подсчитать ущерб
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рассуждая о возможном размере ущерба от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область, призвал дождаться полного освобождения российского региона, передает РБК.

Таким образом пресс-секретарь президента России прокомментировал решение временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна о взыскании с министра, который дал оценку ущерба — 750 миллиардов рублей.

По мнению Пескова, пока не представляется возможным подсчитать достоверные цифры, поскольку украинские формирования остаются на территории Курской области.

«Это прерогатива руководителя региона, и он использует свои права для того, чтобы устанавливать необходимые режимы открытости по разным темам», — отметил он.

До этого Хинштейн отчитал курского министра Алексея Карнаушко за озвученный ущерб от действий ВСУ.

Кроме того, Карнаушко счел обстановку в Курской области стабильно-напряженной.

ЖЗЛ
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