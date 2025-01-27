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10:20, 27 января 2025Россия

Хинштейн объявил взыскание курскому чиновнику за озвученный ущерб от действий ВСУ

Хинштейн отчитал курского министра Карнаушко за озвученный ущерб от действий ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн объявил взыскание курскому исполняющему обязанности министра по восстановлению и развитию приграничья области Алексею Карнаушко. Это произошло на заседании областного правительства, трансляция которого идет на странице администрации региона во «ВКонтакте».

Карнаушко ранее оценил ущерб Курской области от вторжения ВСУ в 750 миллиардов рублей. Он также назвал обстановку в приграничье стабильно-напряженной.

«Ни о каких расчетах, оценках стоимости разрушенной инфраструктуры сегодня говорить нельзя по одной причине. Мы не освободили до конца всю нашу территорию, мы не понимаем, (...) в каком состоянии они [населенные пункты] вернутся к нам. (...) Недопустимо какие-либо цифры, суммы, оценки давать. Все они носят исключительно экспертный и очень поверхностный, не подтвержденный ничем характер», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что власти даже не могут зафиксировать состояние объектов в освобожденных населенных пунктах, так как близ них идут боевые действия.

Ранее Хинштейн возмутился поездкой курской чиновницы Ирины Мусьял в Индию. Он оказался недоволен решением Мусьял покинуть пределы России в то время, когда в регионе идут боевые действия, и отчитал ее за это. Впоследствии врио губернатора решил обязать курских чиновников уведомлять о своих поездках за рубеж. Хинштейн уточнил, что проекты соответствующих документов уже находятся в работе, а также выразил уверенность в том, что после их принятия подобных историй не возникнет.

ЖЗЛ
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