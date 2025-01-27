В Кремле рассказали о деталях встречи Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп сами обсудят перспективы и место личной встречи

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп сами обсудят перспективы и место их возможной личной встречи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как правило, это [вопрос о встрече] обсуждается самими главами государств тогда, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва не получала от Вашингтона запросов на контакты Путина и Трампа. По его словам, Кремль работает по своему графику и готов к контактам лидеров обоих государств.

24 января Путин рассказал, что у него с Трампом всегда были деловые, прагматические отношения. Он также заявил о готовности спокойно поговорить с главой Белого дома по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.