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13:58, 27 января 2025Мир

В Кремле рассказали о деталях встречи Путина и Трампа

Песков: Путин и Трамп сами обсудят перспективы и место личной встречи
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп сами обсудят перспективы и место их возможной личной встречи. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как правило, это [вопрос о встрече] обсуждается самими главами государств тогда, когда они посчитают целесообразным организовать такой разговор», — отметил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Москва не получала от Вашингтона запросов на контакты Путина и Трампа. По его словам, Кремль работает по своему графику и готов к контактам лидеров обоих государств.

24 января Путин рассказал, что у него с Трампом всегда были деловые, прагматические отношения. Он также заявил о готовности спокойно поговорить с главой Белого дома по всем направлениям, которые представляют интерес для обеих стран.

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