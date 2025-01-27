В Кремле высказались о контактах Путина и Трампа

Песков: Россия не получала от США запросов на контакты Путина и Трампа

Москва не получала от США запросов на контакты президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Пока мы не получали от американцев никаких сигналов», — сказал он.

По словам представителя Кремля, Москва работает «по своему графику» и готова к контактам лидеров двух государств. Он предположил, что такая же готовность сохраняется и с американской стороны, но вероятно, для этого требуется определенное время.

Песков также уточнил, что возможность организации встречи лидеров в России или в США, как правило, обсуждается самими президентами.

Ранее Трамп снова выразил надежду поговорить с Путиным. Американский лидер пообещал, что скоро это произойдет.