Минобороны: В Курской области создали сеть скрытых огневых точек для минометов

В Курской области создали сеть скрытых огневых точек для минометов, которые повысят эффективность боевой работы в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России, передает ТАСС.

«Расчеты 120-миллиметровых минометов ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению противника. Военнослужащие создали сеть скрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения», — отчитались в министерстве обороны.

Минометы, для которых установили скрытые огневые точки, могут вести беспокоящий огонь и держать противника в напряжении, а также прицельный огонь на поражение, подчеркнули в ведомстве.

Там уточнили, что удары по огневым позициям в Курской области наносят военные группировки войск «Север». В приграничье под удар также попадают военные объекты и техника ВСУ.

Ранее боец Вооруженных сил России с позывным Ветер рассказал, что бои за освобождение села Кругленькое в Курской области были тяжелыми и изнурительными, но российские войска смогли стремительно выполнить задачу благодаря стойкости духа и характеру.