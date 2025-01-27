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10:58, 27 января 2025Бывший СССР

В Литве усомнились в пользе от запрета русской культуры

Министр культуры Литвы Бирутис: Запрет русской культуры не оздоровит общество
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Запрет русской культуры не оздоровит литовское общество и не сделает его жизнеспособным. Об этом заявил министр культуры Литвы Шарунас Бирутис, его слова приводит LRT.

«Ампутировав что-то, ничего не вылечишь. Мы — цивилизованное общество, западное общество, и если мы думаем, что стоит нам что-то сильно запретить, и мы будем здоровы и жизнеспособны как общество, то это не мое мнение», — отметил он.

По словам главы Минкульта республики, стране необходимо повышать устойчивость общества другими способами, в частности — интегрировать людей другой национальности в литовское общество и повышать устойчивость и критическое мышление населения.

Он также предложил выделить министерству культуры на повышение критического мышления граждан 1,5 процента из 6 процентов ВВП Литвы, которые планируется направить на оборонные расходы.

Ранее стало известно, что Литва и Эстония стали первыми двумя странами НАТО, которые пообещали поднять свои оборонные расходы до 5 процентов от ВВП на фоне требований президента США Дональда Трампа. Отмечается, что оборонные расходы Литвы вырастут с 2,9 процента до 6 процентов от ВВП.

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