В Минобороны Белоруссии опровергли отправку военных в Курскую область

Представитель МО Белоруссии Гаврусик опровергла отправку военных в Россию

Официальный представитель Министерства обороны (МО) Белоруссии Наталья Гаврусик опровергла информацию об отправке военных в Курскую область. Ее слова передает Sputnik.

В сети распространился скриншот поддельного документа, адресованного министру обороны Белоруссии Виктору Хренину от имени Объединенного штаба ОДКБ. В документе утверждается, что Белоруссия якобы направит военнослужащих в Курскую область в рамках союзнических обязательств перед Россией, предусмотренными международными договорами.

«Составители фейкового "документа" почти освоили фотошоп, но не имеют никакого представления о том, как ведется деловая переписка», — заявила представитель Минобороны республики. Гаврусик подчеркнула, что решений о направлении на территорию России белорусских военнослужащих не принималось.

Представитель Минобороны республики отметила, что употребляемые наименования воинских частей, сам слог сфабрикованного письма, а также нечеткое описание неких «договоров, соглашений и обязательств» свидетельствует о том, что у авторов фейкового сообщения неверное представление о том, как осуществляется обмен информацией между органами военного управления, а также о порядке взаимодействия в рамках ОДКБ.

Информация о том, что Белоруссия якобы направит военнослужащих в Курскую область, не получила широкого распространения в СМИ. Многие российские медиа опубликовали комментарий представителя Минобороны республики Натальи Гаврусик с опровержением сообщения.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»