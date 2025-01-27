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12:53, 27 января 2025Россия

В московской музыкальной школе до сотрясения мозга избили дочь известного скрипача

Shot: В Центральной музыкальной школе в Москве избили дочь скрипача Дюранда
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
Марио Дюранд

Марио Дюранд. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Центральной музыкальной школе в Москве избили дочь известного скрипача Марио Дюранда. Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, во время перемены между 11-летней девочкой и ее одноклассницей произошла ссора, переросшая в драку. В конфликт сразу вмешались взрослые, которые также вызвали скорую помощь.

Как выяснил канал, дочь Дюранда госпитализировали с сотрясением мозга и миопическим астигматизмом, при котором у человека нарушается дальнее зрение.

В беседе с Shot музыкант подтвердил произошедшее и подчеркнул, что в данный момент ведется расследование.

Ранее в Стерлитамаке подростки толпой избили сверстника и сняли это на видео. На кадрах видно, что школьники напали на мальчика в подъезде дома. Сначала агрессоры ударили жертву по лицу кулаком, а затем повалили и начали пинать ногами.

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