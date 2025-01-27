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15:19, 27 января 2025Силовые структуры

В МВД сделали заявление после публикаций о пытках задержанного в Подмосковье

МВД: Пытки задержанного в Подмосковье Магомедова не подтвердились
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Сергей Шелагин / Коммерсантъ

Полицейская проверка не подтвердила информацию, опубликованную в СМИ о пытках задержанного в Подмосковье подозреваемого в изготовлении оружия Магомеда Магомедова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе областного управления МВД России.

Противоправных действий против половой неприкосновенности подозреваемого не совершалось. Такое заключение дал врач государственного медицинского учреждения. Также проверяются слова задержанного о пытках его электрошокером. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить реальные причины происхождения микротравм на теле Магомедова.

Видновский горсуд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе ведомства. В МВД призвали прессу и блогеров не распространять недостоверные сведения.

26 января сообщалось, что глава Дагестана Сергей Меликов обратился к председателю Следственного комитета России (СКР) Александру Бастрыкину и главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой взять под личный контроль уголовное дело Магомеда Магомедова, который заявил о пытках в подмосковном отделе полиции.

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