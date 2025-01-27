В Петербурге Коран арендовавшего жилье квартиранта выбросили в грязь

В Петербурге выбросили из окна Коран снимавшего квартиру у горожанки мужчины

В Петербурге Коран снимавшего жилье у местной жительницы квартиранта выбросили из окна. Рассказ мужчины и подтверждающую его слова видеозапись опубликовал Telegram-канал «Голос Дагестана / Новости Дагестана».

Мужчина рассказал, что поводом к конфликту с наймодателем стали коммунальные квитанции, показавшиеся ему подозрительными. После того как мужчина решил съехать, хозяйка жилья отказалась возвращать ему залог, а однажды ворвалась в жилище в сопровождении неизвестных мужчин.

Проникнув в квартиру, спутники россиянки начали выбрасывать вещи квартиранта из окна. Среди них была и религиозная литература — на ролике видно лежащие в грязи книги. Мужчина заявил об оскорблении своих религиозных чувств и обратился за помощью «к братьям-чеченцам».

Ранее глава Северной Осетии Сергей Меняйло высказался о сжегшем Коран Никите Журавеле. Он заявил, что в любом случае не нужно было осквернять религиозную литературу публично. У россиян «разный уровень веры», напомнил в этой связи Меняйло.