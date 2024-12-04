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17:18, 4 декабря 2024Россия

Российский губернатор высказался о передаче дела сжегшего Коран Журавеля в Грозный

Сергей Меняйло заявил, что Журавелю не нужно было публично жечь Коран
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Никита Журавель

Никита Журавель. Фото: Кредит: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло высказался о передаче уголовного дела Никиты Журавеля, который сжег Коран в центре Волгограда, в Грозный. В беседе с RTVI он заметил, что молодому человеку не нужно было делать акт публичным.

Он напомнил, что для многих в России Коран является священной книгой. «Вот помните, да, историю Средних веков, войну за Гроб Господень, Крестовые походы и все остальное. То есть повод давать... Не жег бы он публично Коран...» — сказал губернатор.

По мнению Меняйло, в России у людей «разный уровень веры». Он призвал всегда думать прежде чем совершать тот или иной поступок.

До этого глава Совета по правам человека в России Валерий Фадеев, комментируя ситуацию с Журавелем, заявил, что молодой человек сам спровоцировал избиение со стороны сына главы Чечни.

Ранее житель Волгограда Никита Журавель получил 14 лет колонии за госизмену и сожжение Корана. Во время заседания суда он признал свою вину.

ЖЗЛ
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