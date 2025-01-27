В Польше осудили слова Маска о чрезмерном стыде немцев за преступления нацистов

Туск осудил слова Маска о внимании к чувству вины немцев за прошлое

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал слова американского предпринимателя Илона Маска о том, что немцам не следует чувствовать вину за преступления нацистов. Об этом он написал в соцсети X.

Польский премьер отметил, что подобные высказывания звучат «слишком знакомо и зловеще». «Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима», — добавил он.

Маск выступил на предвыборном мероприятии немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), где заявил о чрезмерном внимании в Германии к чувству вины за прошлое. Он подчеркнул, что «дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек».

До этого Маска обвинили в нацистском жесте во время церемонии инаугурации президента США Дональда Трампа. Предприниматель ударил себя в грудь правой рукой и резко поднял ее по диагонали. Некоторые усмотрели в этом приветствие нацистов, ставшее популярным у немцев в годы Второй мировой войны.