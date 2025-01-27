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19:43, 27 января 2025Мир

В Польше заявили о согласии Зеленского на эксгумацию жертв Волынской резни

Спикер сейма Польши: Зеленский согласился на эксгумацию жертв Волынской резни
Семен Александров (редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Владимир Зеленский согласился на эксгумацию жертв Волынской резни. Об этом рассказал спикер сейма Польши Шимон Холовня после встречи с украинским лидером, сообщает RFM24.

«Здесь моя позиция однозначна и неоднократно уже украинским партнерам повторялась: это для нас принципиальный вопрос, потому что он цивилизационный. Мы просто хотим знать, где похоронены наши близкие, и иметь возможность зажечь свечи на их могилах», — подчеркнул он.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украина должна отказаться от культа националиста Степана Бандеры, чтобы стать членом Евросоюза. Он отметил, что данное условие является таким же важным, как и разрешение на эксгумацию останков жертв Волынской резни.

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