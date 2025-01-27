Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:46, 27 января 2025Россия

В России группа медиков призвала законодательно закрепить право на жизнь с момента зачатия

В России медики написали письма в поддержку запрета абортов в частных клиниках
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Unsplash

В России группа медиков высказалась в поддержку запрета абортов в частных клиниках и призвала законодательно закрепить право на жизнь с момента зачатия. Об этом свидетельствуют написанные ими открытые письма, передает РИА Новости.

Профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор биологических наук Владимир Голиченков, около 30 лет возглавлявший эту кафедру, заявил, что «новый человеческий организм не может считаться частью тела матери». По его мнению, аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума.

«Жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал», — обозначил профессор и призвал закрепить в законодательстве определение «человек на стадии пренатального развития».

Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин заявил, что с самого момента зачатия эмбрион представляет собой живое существо. По его мнению, законодательное право на его рождение также будет способствовать формированию ответственного отношения общества к человеческой жизни в целом.

Почетный президент Союза педиатров России, академик РАН Александр Баранов, в свою очередь, призвал владельцев и директоров частных клиник «сделать свой вклад в демографическое возрождение России, в знак доброй воли и во имя высокого призвания врача отказаться от проведения абортов».

С ним оказался солидарен советский и российский врач-пульмонолог Александр Чучалин, который заявил, что «во избежание демографической катастрофы в стране необходимы кардинальные меры для повышения рождаемости». Он рекомендовал врачам относиться к медицине не как к бизнесу, а как к служению пациенту.

Ранее священник РПЦ, протоиерей Андрей Ткачев заявил об отсутствии у россиянок прав на эмбрионы внутри них. По его словам, делать аборт нельзя, потому что женщина не знает, кто может родиться — «возможно, великий человек».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «За неделю зачистили». Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО в ДНР. Там могли укрываться до 40 человек

      На Украине указали на признак скорого завершения конфликта с Россией

      В России появился в продаже уникальный гаджет

      Российская учительница ворвалась в чужой класс, избила ученика и попала на видео

      Мужчина вернулся домой и попал на собственные похороны

      Депутаты заинтересовались продажей украинских конфет на маркетплейсах

      Российского приемщика металла задержали за изнасилование восьмиклассницы

      В России группа медиков призвала законодательно закрепить право на жизнь с момента зачатия

      В России к профилактике школьного буллинга захотели привлечь службы медиации

      Российский бизнес снизил закупки одного вида техники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше