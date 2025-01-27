В России группа медиков призвала законодательно закрепить право на жизнь с момента зачатия

В России группа медиков высказалась в поддержку запрета абортов в частных клиниках и призвала законодательно закрепить право на жизнь с момента зачатия. Об этом свидетельствуют написанные ими открытые письма, передает РИА Новости.
Профессор кафедры эмбриологии Биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор биологических наук Владимир Голиченков, около 30 лет возглавлявший эту кафедру, заявил, что «новый человеческий организм не может считаться частью тела матери». По его мнению, аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума.
«Жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер мужской и женской половых клеток и образования единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал», — обозначил профессор и призвал закрепить в законодательстве определение «человек на стадии пренатального развития».
Главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью мужчин Олег Аполихин заявил, что с самого момента зачатия эмбрион представляет собой живое существо. По его мнению, законодательное право на его рождение также будет способствовать формированию ответственного отношения общества к человеческой жизни в целом.
Почетный президент Союза педиатров России, академик РАН Александр Баранов, в свою очередь, призвал владельцев и директоров частных клиник «сделать свой вклад в демографическое возрождение России, в знак доброй воли и во имя высокого призвания врача отказаться от проведения абортов».
С ним оказался солидарен советский и российский врач-пульмонолог Александр Чучалин, который заявил, что «во избежание демографической катастрофы в стране необходимы кардинальные меры для повышения рождаемости». Он рекомендовал врачам относиться к медицине не как к бизнесу, а как к служению пациенту.
Ранее священник РПЦ, протоиерей Андрей Ткачев заявил об отсутствии у россиянок прав на эмбрионы внутри них. По его словам, делать аборт нельзя, потому что женщина не знает, кто может родиться — «возможно, великий человек».