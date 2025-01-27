В России похоронили маршировавшего по Красной площади спецназовца СВО с краповым беретом

В Оренбуржской области похоронили спецназовца с краповым беретом

Участвовавшего в специальной военной операции (СВО) бойца, обладавшего краповым беретом, похоронили в Оренбургской области. Об этом сообщает портал «Южный Урал».

Арстана Маканова не стало в декабре 2024 года. Перед выходом на последнее задание он написал жене СМС, в котором пообещал вернуться на следующий день.

Солдат участвовал в параде Победы и маршировал по Красной площади в Москве. До ухода на спецоперацию он работал в одном из подразделений Федеральной противопожарной службы. Боец Маканов награжден орденом Мужества.

Ранее еще одного бойца СВО не стало в отпуске. Приехав к родственникам, он пошел в баню и не вышел оттуда. Вскрытие показало, что у него был панкреатит, и военнослужащий не пережил болевого шока.