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13:14, 27 января 2025Россия

В России предложили отдать детям учителей приоритет на зачисление в школы и детсады

В Татарстане предложили отдать детям учителей приоритет на зачисление в школы
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В России предложили отдать детям учителей приоритет на зачисление в школы и детские сады. Соответствующий законопроект разработал Госсовет Татарстана, пишет «Коммерсант».

Авторы инициативы обосновали свое предложение тем, что это поможет обеспечить дополнительную социальную поддержку преподавателям и привлечь в школы необходимые кадры.

Как пишет издание, подобные меры поддержки уже действуют в некоторых регионах России — в Карачаево-Черкесии и Самарской области, где первоочередное право предоставления мест закреплено за детьми педагогов, работающих в данных организациях, а также детьми медицинских работников государственных организаций.

В 2023 году Дума приняла закон о внеочередном предоставлении мест в школах, детских садах и оздоровительных лагерях детям не вернувшихся со специальной военной операции (СВО) на Украине бойцов. Этому предшествовало обсуждение вопроса о том, что право на первоочередное зачисление было только у семей военнослужащих, но не добровольцев СВО.

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