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13:58, 3 мая 2023Россия

В России захотели зачислять детей участников СВО в школы в первую очередь

В Госдуму внесли законопроект о первоочередном зачислении детей участников СВО в школы
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Госдуму внесли законопроект о праве первоочередного зачисления в школы, детские сады и лагеря детей погибших участников специальной военной операции (СВО) на Украине, а также добровольцев. Об этом в среду, 3 мая, заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

«Законопроект, предоставляющий такую возможность, рабочая группа по вопросам СВО за подписью руководителей всех фракций Госдумы внесла в парламент», — пояснил он.

По его словам, на данный момент право на первоочередное зачисление есть только у семей военнослужащих. При этом дети добровольцев остаются за рамками этого вопроса, что, по мнению Турчака, противоречит общей концепции предоставления льгот и гарантий для участников спецоперации и членов их семей, которую секретарь недавно обсуждал с президентом России Владимиром Путиным.

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«Кроме того, при гибели военнослужащего данная льгота снималась с его детей — хотя очевидно, что о них государство должно позаботиться в первую очередь», — добавил Турчак.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» рассказал Путину, что в пособиях добровольцев и контрактников остаются диспропорции. Например, мобилизованный доброволец получает 195 тысяч рублей вне зависимости от того, находится ли он на передовой или работает в тылу, тогда как контрактник может рассчитывать на такое пособие, только работая на передовой. В свою очередь, президент поддержал идею выровнять денежное довольствие для всех российских военнослужащих, которые участвуют в СВО.

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Никита Абрамов
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